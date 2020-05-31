В Филадельфии из-за массовых беспорядков пострадали 13 полицейских
Как минимум 13 полицейских получили травмы разной степени тяжести, сдерживая массовые беспорядки в Филадельфии из-за убийства чернокожего американца в городе Миннеаполис, сообщает телеканал CBS Philly.
По словам представителей правопорядка, протестующие сожгли на улицах города по меньшей мере 4 автомобиля местной полиции. Они также грабили магазины, разбивали витрины и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.
По данным правоохранителей в беспорядках принимают участие около трех тысяч человек.
Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час с 20.00 до 6.00.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал трагедией произошедшее убийство, однако призвал население воздержаться от насилия в ходе протестов.
25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.
Президент США ввел в некоторые города национальную гвардию, чтобы усмирить бунты. Осуществлявшему задержание офицеру полиции предъявили обвинение в неумышленном убийстве.
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