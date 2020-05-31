Синоптики прогнозируют ливневые дожди 31 мая в Москве

Ливневые дожди с возможными грозами прогнозируют метеорологи в Москве в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице составит +11°С...+13°С. Ночью столбик термометра опустится до +6°С... +8°С.

Ветер ожидается северо-восточный 5–10 м/c с порывами до 18 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, ночью — 746 мм ртутного столба.

Ночью в столице дожди ослабнут. Наступит облачная погода.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.