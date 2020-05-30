Сторонники ПЦУ заблокировали храм в Винницкой области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить расположенный в Винницкой области Украины Спасо-Преображенский храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

В УПЦ отметили, что у храма был заблокирован вход, а также добавили, что «рейдерами» был повешен замок на двери храма, где находятся верующие.

Кроме того, сторонники ПЦУ, по словам представителей УПЦ, прибыли к храму в субботу, 30 мая, днем. Они угрожали заблокировать двери здания и оскорбляли настоятеля.

В церкви подчеркивают, что «рейдеры» также создают угрозу здоровью населения на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Одессе в храме подрались священники и прихожане

— Тихая война: что стало с новой украинской церковью

— Верховный суд Украины позволил сохранить УПЦ свое название