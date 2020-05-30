Москвичам рассказали о погоде в начале июня

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода придет в столицу в начале июня. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что в Москве будет наблюдаться холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Так, 1 июня ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха днем составит +13... +14°С. Вечером столбики термометров опустятся до +4... +8°С.

Во вторник дождей не ожидается, а температура воздуха немного повысится. В среду и четверг в столицу снова придут осадки. Дневная температура воздуха составит +15... +17°С, а вечерняя — +4... +9°С.

Однако Позднякова подчеркнула, что, по расчетам, с субботы температура воздуха начнет резко расти, а также предположила рост дневной температуры до +20... +25°С.

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