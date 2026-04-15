Мужчина пять лет насиловал дочь знакомого и платил ее отцу

В Бразилии мужчина насиловал дочь знакомого и платил ее отцу

В Бразилии арестован 72-летний член городского совета Пиражубы, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает издание Metropoles.

По данным местной полиции, Тониньо Минейро обвиняют в систематических изнасилованиях несовершеннолетней. Обвиняемый впервые надругался над девочкой, когда ей было восемь лет, насилие продолжалось в течение пяти лет еженедельно.

Следствие также установило, что отец пострадавшей получал от насильника деньги. При обыске у подозреваемого изъяли мобильный телефон, он заключен под стражу.

