Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Напавший на людей с ножом в Амстердаме украинец хотел повторить атаку

Напавший на людей с ножом в Амстердаме украинец признался, что повторил бы это
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гражданин Украины, подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме заявил, что действовал намеренно и «сделал бы это снова». Об этом сообщает NL Times.

Окружной суд Амстердама продлил мужчине содержание под стражей. В ходе предварительного слушания обвиняемый признался, что намеренно наносил удары ножом в спину прохожим.

30-летний гражданин Украины Роман Д. обвиняется в ножевом нападении на прохожих рядом с площадью в центре столицы 27 марта 2025 года. В результате атаки были ранены пять человек.

Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции.

До этого автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском городе Дерби. Инцидент произошел на улице Фрайар Гейт в центре города вечером 28 марта. 30-летний мужчина за рулем черного Suzuki Swift совершил наезд на нескольких человек. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее российский подросток ворвался в дом пенсионерки и изрезал ее ножом ради денег.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
