Напавший на людей с ножом в Амстердаме украинец хотел повторить атаку

Напавший на людей с ножом в Амстердаме украинец признался, что повторил бы это

Гражданин Украины, подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме заявил, что действовал намеренно и «сделал бы это снова». Об этом сообщает NL Times.

Окружной суд Амстердама продлил мужчине содержание под стражей. В ходе предварительного слушания обвиняемый признался, что намеренно наносил удары ножом в спину прохожим.

30-летний гражданин Украины Роман Д. обвиняется в ножевом нападении на прохожих рядом с площадью в центре столицы 27 марта 2025 года. В результате атаки были ранены пять человек.

Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции.

До этого автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском городе Дерби. Инцидент произошел на улице Фрайар Гейт в центре города вечером 28 марта. 30-летний мужчина за рулем черного Suzuki Swift совершил наезд на нескольких человек. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее российский подросток ворвался в дом пенсионерки и изрезал ее ножом ради денег.