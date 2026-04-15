Москвичку арестовали на 13 суток из-за фото в фуражке с нацистским орлом

Секс-работницу из Москвы арестовали на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики, пишет РИА Новости.

Поводом к возбуждению дела стала фотография 39‑летней Эльвиры Х. на одном из сайтов интим‑услуг. На снимке женщина позировала в стилизованной под форму офицеров Третьего рейха фуражке с изображением нацистского орла.

По данным «Осторожно, новости», анкета содержала более 20 фото и видео, а снимок с фуражкой был доступен любому пользователю.

Изображение заметил сотрудник центра «Э», после чего на женщину составили протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики.

Эльвира объяснила, что использовала фуражку для личных целей, например, во время ролевых игр, но суд не принял ее доводы во внимание и назначил ей административный арест на 13 суток. О привлечении ее к ответственности за занятие проституцией не сообщается.

