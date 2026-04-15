Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

Украина разработала формат соглашения по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для своих партнеров. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Он отметил, что Киев разработал специальный формат соглашения по безопасности Drone Deal (соглашение по дронам). Зеленский подчеркнул, что украинская сторона готова предоставить свои оборонные способности в отношении беспилотников, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными.

Президент Украины добавил, что подобным форматом были заинтересовались в Италии.

До этого Зеленский заявил, что Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами и $150 млн для обеспечения украинской логистики.

15 апреля стало известно, что Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Как отметили в минобороны Британии, большинство из них произведут на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

Ранее минобороны раскрыло, где Европа производит беспилотники для Украины.