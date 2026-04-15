В Белом доме высказались о продлении перемирия с Ираном

В Белом доме заявили, что не предлагали Ирану продлить прекращение огня
США не предлагали Ирану продлить перемирие, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она видела сообщения о том, что США якобы официально попросили Исламскую Республику продлить режим прекращения огня. Представитель Белого дома подчеркнула, что это не соответствует действительности.

8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие, которое почти сразу рухнуло — Тегеран и Вашингтон обменивались претензиями, в том числе по Ормузскому проливу и ядерной программе. Спустя три дня стороны не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде.

14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов сворачивать операцию. Он подчеркнул, что теперь решение за Тегераном, но формат диалога может измениться, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив.

Ранее президент США объявил о снятии блокады Ормузского пролива ради Китая.

 
