СМИ узнали о намерении Демпартии США объявить импичмент главе Пентагона

Члены конгресса от Демократической партии США 15 апреля намерены внести резолюцию об объявлении импичмента министру обороны США Питу Хегсету. Об этом, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ, сообщает издание Axios.

Согласно ему, глава Пентагона обвиняется в начале войны против Ирана без одобрения конгресса, повлекшей угрозу для американских военных, уничтожении иранской гражданской инфраструктуры, халатном обращении с конфиденциальной информацией, злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил, препятствовании надзору палаты представителей и сената. В общей сложности, Хегсету хотят предъявить претензии по шести пунктам.

Конституция Соединенных Штатов гласит, что правом выдвижения импичмента в отношении высших должностных лиц обладает исключительно нижняя палата конгресса США. Конгрессмены проводят голосование о передаче вопроса об импичменте на рассмотрение своего юридического комитета, который непосредственно расследует обвинения и при наличии оснований готовит обвинительное заключение. Затем документ должен быть утвежден палатой представителей. Финальным этапом импичмента является процесс в сенате, где палата представителей фактически выступает обвинителем, а члены сената выполняют роль суда присяжных. Для вынесения импичмента необходимо, чтобы за него проголосовало не менее двух третей сенаторов.

Axios отмечает, что инициатива демократов не имеет шансов на успех, поскольку обе палаты конгресса контролируют республиканцы.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон назвала инициативу по объявлению импичмента Хегсета очередной попыткой Демокортической партии отвлечь внимание американцев от успехов правительства США.

8 апреля Хегсет объявил о решающей военной победе США над Ираном.

Ранее выживший в Кувейте военный США обвинил во лжи шефа Пентагона.