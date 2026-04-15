Мужчина несколько раз ударил свою мать топором и закопал ее тело в лесу

В Латвии сын зарубил мать топором и закопал ее тело в лесу, пишет Delfi.

В Даугавпилсе задержали мужчину 1996 года рождения по подозрению в расправе над его матерью 1973 года рождения. 11 апреля полиции стало известно об исчезновении женщины. Стражи порядка проверили ее дом, но самой хозяйки не нашли. Поведение ее сына показалось сотрудникам подозрительным, а во время осмотра они заметили следы крови на топоре и садовой тачке.

Сын женщины неоднократно менял версию о местонахождении матери и был задержан на месте. Позже он признался, что 7 апреля нанес жертве несколько ударов топором, а затем закопал ее тело в лесу неподалеку. К поискам привлекли кинологов, вскоре тело женщины, завернутое в палатку, нашли в лесном массиве.

Суд избрал подозреваемому, чьи мотивы остаются неизвестными, меру пресечения в виде ареста, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

