Губерниев сравнил Овечкина с Пугачевой в юбке

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался против идеи передавать песни народной артистки Аллы Пугачевой другим исполнителям, проведя параллель между певицей и хоккеистом Александром Овечкиным. Его слова приводит Sport24.

«Что значит, кому-то передавать песни Пугачевой? Как вы себе это представляете? Вот если бы песни Аллы передали Овечкину… Одного калибра люди. Тут хоть понятно почему. Овечкин — как Пугачева в юбке», — заявил Губерниев.

15 апреля Пугачевой исполнилось 77 лет. Ранее в СМИ обсуждалась возможность передачи прав на исполнение ее песен другим артистам. Губерниев выступил против этого, назвав певицу уникальной фигурой.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

