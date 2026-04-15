В Эквадоре застрелили судью во время футбольного матча

В Эквадоре судью застрелили во время матча любительских футбольных команд

Футбольный судья Хавьер Ортега был застрелен во время матча любительских команд в эквадорском городе Пасахе. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Эль-Оро. Во время игры к 48-летнему арбитру подошли несколько неизвестных, открыли огонь и скрылись. Ортега не смог дождаться прибытия скорой помощи. Игроки и зрители, включая родственников почившего, покинули территорию стадиона. Район был оцеплен для работы криминалистов.

Правоохранительные органы начали расследование.

