Минобороны раскрыло, где Европа производит беспилотники для Украины

Министерство обороны (МО) России раскрыло, в каких европейских государствах производят дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные приводит РИА Новости.

Так, предприятия по производству дронов находятся в Британии, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для беспилотников создают в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, выяснило российское оборонное ведомство.

Там подчеркнули, что в конце марта текущего в нескольких европейских странах решили нарастить производство дронов для ударов по РФ.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — сообщили в МО.

Там добавили, что такое решение некоторыми странами Евросоюза было принято в связи с большими потерями украинской стороны.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения ВСУ дронами и $150 млн для обеспечения украинской логистики. Деньги на эти цели будут выделены также Нидерландами — государство выделит более €200 млн.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.

 
