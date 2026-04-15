Определился второй полуфиналист Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» выиграл четвертьфинальную серию у минского «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Встреча прошла на домашней арене «Ак Барс» и завершилась со счетом 3:2. Итоговый счет серии — 4:0 в пользу казанского клуба.

Счет открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин на 13-й минуте первого периода. На 30-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество, реализовав большинство. На 40-й минуте Александр Барабанов довел счет до 3:0. Минчане ответили двумя голами в концовке: на 58-й минуте отличился Вадим Шипачев, на 60-й — Даниил Липский.

«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина. В следующем раунде казанцы встретятся с победителем серии между «Металлургом» и «Торпедо».

Команда завершила четвертьфинальную серию без поражений, выиграв все четыре матча. В первом и втором периодах хозяева забили три шайбы, в третьем пропустили две, но удержали победу. Матчи полуфинальной серии начнутся после завершения всех четвертьфинальных пар.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

