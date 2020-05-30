Власти Крыма передумали брать с приезжающих плату за обсерватор

Власти Крыма исключили из указа о режиме повышенной готовности пункт об оплате обсерватора для приезжающих на полуостров за счет граждан, следует из указа главы региона Сергея Аксенова о внесении изменений в изначальный документ.

Граждане России, которые приезжают в Крым не по работе, должны будут соблюдать режим самосохранения в течение 14 дней после приезда. При отсутствии условий для безопасного поведения в местах пребывания приезжающие будут помещаться под наблюдение в обсерваторы.

Кроме того, новый указ отменяет обязательную обсервацию для граждан, приезжающих в командировку. При этом такие люди должны будут предоставить документ о прохождении теста на коронавирус нового типа и копию приказа о направлении в командировку.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все «бесцельно» приезжающие на полуостров будут принудительно отправляться в обсерватор за свой счет.

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