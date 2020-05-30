Появилось видео нападения на инкассаторов в Красноярске

Камеры видеонаблюдения сумели запечатлеть, как неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как двое злоумышленников открывают огонь.

Неизвестные сначала стояли в стороне и ожидали, пока работники банка выйдут из машины, после чего бросились вперед и начали стрельбу. Они похитили один бокс с деньгами и скрылись.

Нападение было совершено на машину инкассаторов в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Известно, что злоумышленники применили огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов, их госпитализировали.

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