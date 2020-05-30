Мясников назвал способ избежать новой вспышки COVID-19 в России

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал про способ, который поможет избежать новой вспышки COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, предотвратить ее позволит сохранение мер по противодействию коронавирусу, которые необходимы для соблюдения безопасного расстояния между людьми. При этом доктор заявил, что именно санитарная дистанция и является основной мерой предосторожности.

«Не будем соблюдать — никакие маски не помогут!» — сказал Мясников.

Специалист также отметил, что эпидемия COVID-19 «выдыхается». При этом она не должна уйти, «хлопнув дверью», считает доктор.

Он также выразил мнение, что составление графика прогулок для жителей Москвы — вынужденная мера.

«Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — заявил Мясников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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