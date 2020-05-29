У газеты «Ведомости» сменился владелец
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Иван Еремин стал новым владельцем газеты «Ведомости» после завершения сделки. Об этом сообщает ТАСС.
Так, Константин Зятьков вышел из сделки, уступив 100% прав на владение газетой.
Акции и активы компании АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которая является издателем газеты «Ведомости», перешли во владение и управление к АО «Саппорт», учредителем которого является Иван Еремин.
Агентство уточняет, что в ближайшее время будет сформирован новый совет директоров.
43-летний Еремин является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества и основателем Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.