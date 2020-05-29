У газеты «Ведомости» сменился владелец

Иван Еремин стал новым владельцем газеты «Ведомости» после завершения сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Константин Зятьков вышел из сделки, уступив 100% прав на владение газетой.

Акции и активы компании АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которая является издателем газеты «Ведомости», перешли во владение и управление к АО «Саппорт», учредителем которого является Иван Еремин.

Агентство уточняет, что в ближайшее время будет сформирован новый совет директоров.

43-летний Еремин является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества и основателем Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.