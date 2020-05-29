Крымские власти возобновят работу кафе и ресторанов на открытом воздухе

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о возобновлении работы ресторанов и кафе, которые находятся на открытом воздухе. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Так кафе и рестораны будут открыты с 1 июня.

Кроме того, работа отелей и санаториев возобновляется с 15 июня, однако они будут оказывать услуги только местным жителям.

Аксенов подчеркнул, что при возобновлении работы предприятия должны действовать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Он уточнил, что с 15 июня также планируются послабления в режиме самосохранения и безопасного поведения.

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