В проект нового КоАП вернули презумпцию невиновности

Министерство юстиции России вернуло в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) презумпцию невиновности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято с учетом рекомендаций общественности. Ранее на отсутствие презумпции в новом проекте кодекса обратило внимание бизнес-сообщество - Российский союз промышленников и предпринимателей.

«Принято решение отразить указание на принцип презумпции невиновности в наименовании статьи 1.12 проекта нового КоАП и дополнить ее частью 2», — сказано в документе.

В материальном КоАП появится содержание принципа презумпции невиновности. Кроме того, особенности реализации принципа будут описаны в проекте Процессуального кодекса.

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