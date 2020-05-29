В Сочи туристам не разрешат гулять по городу по приезду

С 1 июня приезжающих в Сочи туристов будут доставлять в санатории специальным трансфером, чтоб они передвигались самостоятельно по городу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с этого дня в Краснодарском крае откроются санатории с медицинской лицензией, выполнившие требования Роспотребнадзора.

В Сочи подобных заведений 80, с 1 июня к открытию готовятся 34 из них.

«Трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они (здравницы) должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи», — говорится в сообщении.

На транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов.

Известно, что в настоящее время на вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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