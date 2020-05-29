Мэр Миннеаполиса ввел режим ЧС из-за беспорядков после убийства чернокожего

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми протестами. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.

Режим ЧС вводится на 72 часа, предусмотрена его досрочная отмена, сказано в документе. Указ позволяет городским властям использовать силы Национальной гвардии США для поддержания порядка, а также обращаться к властям соседних городов, штата Миннесота и страны с просьбой о помощи.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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