В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 76 пациентов с коронавирусом нового типа, передает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Сообщается, что у этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония. Кроме того, результаты их тестов на коронавирусную инфекцию были положительными.

Таким образом, общее число умерших в городе от осложнений, вызванных COVID-19, составляет 2 330.

По последним данным, в Москве выявлено 173 тыс. случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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