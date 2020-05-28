В Подмосковье открылись библиотеки

В Подмосковье жители смогут посещать библиотеки по предварительной записи, пишет ТАСС со ссылкой на постановление губернатора.

«Ограничения... не распространяются на организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи посредством официального сайта или по телефону», — говорится в постановлении.

В Подмосковье коронавирусом заразились 36 тыс., выздоровели 6843, скончались 380 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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