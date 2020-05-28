Подмосковье запустит тестирование на антитела к коронавирусу

В Московской области с 15 июня планируется запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Воробьев сообщил, что в день будут проводиться пять тыс. тестов. Позже эта цифра увеличится до 20 тыс.

В Подмосковье коронавирусом заразились 36 тыс., выздоровели 6843, скончались 380 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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