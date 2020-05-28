Плановая госпитализация возобновится на следующей неделе в Москве
Со следующей недели больницы в Москве смогут оказывать плановую помощь, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
«Со следующей недели в больницах города Москвы возобновляется плановая помощь», — сказал мэр.
Он подчеркнул, что возврат к обычному режиму работы будет происходить постепенно.
В Москве коронавирусом заразились 173 тысячи, выздоровели 71 тысяча, скончались 2254 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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