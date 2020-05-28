На Алтае продлили запрет на работу санаториев и турбаз

На Алтае продлили временный запрет на работу санаториев, других домов отдыха, турбаз и отелей на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Документ опубликован на сайте правительства.

«Приостановить до 08.06.2020 года на территории Алтайского края бронирование мест, прием, размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторных оздоровительных лагерях», — говорится в указе.

Отмечается, что до 22 июня продлена приостановка бронирования мест, приема и размещения в гостевых домах, домах отдыха, пансионатов, кемпингах, турбаз, домах охотника, апарт-отелях, мотелях, хостелах.

По последним данным, в Алтайском крае выявили 1 554 случая коронавируса, выздоровели 692 человека, умерли 10.

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