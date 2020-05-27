Минтруд: самая тяжелая ситуация с безработицей — в Туве, Чечне и Ингушетии

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что самая тяжелая ситуация с безработицей в России наблюдается в республиках Тыва, Чечня и Ингушетия, сообщает ТАСС.

«По доле официально регистрируемых безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация в республиках Тыва, Чечня, Ингушетия», — сказал Котяков.

По его словам, в этих регионах данный показатель находится на уровне 9-11%.

По официальным данным, в России числятся безработными около 1,9 млн человек (те, кто зарегистрировались на бирже труда). Реальная безработица может достигать отметки в 4,3 млн человек, считают в Росстате.

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