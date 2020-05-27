На Москву впервые пришлось только 25% новых случаев COVID-19

В среду, 27 мая, на Москву впервые с начала эпидемии пришлось только 25,67% новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального Оперштаба.

Днем ранее показатель был равен 31,74%.

27 мая в стране выявлено 8 338 новых случаев COVID-19, из них в Москве — только 2 140.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве ситуация с коронавирусом полностью контролируемая

— В России выявили 8338 случаев коронавируса

— В Москве от коронавируса вылечились еще 5 839 человек