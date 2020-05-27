Москва готова к первому и второму этапу выхода из ограничений

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что столица готова к первому и второму этапу снятию введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, если смотреть по трем показателям, то Москва готова к первому этапу – выходу из самоизоляции.

Она добавила, что столица в принципе готова и ко второму этапу.

Андреева напомнила, что есть три показателя, исходя из которых тот или иной регион выходит из режима самоизоляции.

«Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней — по Москве этот коэффициент 0,85. Наличие свободного коечного фонда - на сегодняшний момент это 95%... И показатель тестирования населения - 384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70 », — рассказала глава управления московского ведомства.

Она отметила, что Москва — абсолютный лидер по тестированию.

По последним данным, в Москвы выявлено 171 443 случая заражения, выздоровели 67 458 пациентов, умерли 2 183.

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