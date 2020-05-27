Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

Абитуриентам для электронной подачи документов необходимо будет получить сертификат в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной кадастровой палаты России, центры которой включены в перечень министерства.

«Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить подпись может любой гражданин старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.

Ранее в Миноборнауки России рассказали, что документы для поступления в университет будут приниматься дистанционно.

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