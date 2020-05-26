В Москве пожарные спасли четверых котят
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В Москве сотрудники МЧС спасли из огня четырех котят, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что горела деревянная часть одноэтажной хозяйственной постройки. Пожарные нашли лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу.
«Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало», — отмечается в сообщении МЧС.
После пожар был потушен, а котят забрал к себе местный житель.
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