В Москве пожарные спасли четверых котят

В Москве сотрудники МЧС спасли из огня четырех котят, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что горела деревянная часть одноэтажной хозяйственной постройки. Пожарные нашли лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу.

«Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало», — отмечается в сообщении МЧС.

После пожар был потушен, а котят забрал к себе местный житель.

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