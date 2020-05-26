Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений

Власти Приморья заявили о смягчении введенных в результате пандемии нового типа коронавируса COVID-19 ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.

Так свою работу могут возобновить салоны красоты, ателье, химчистки, а также ремонтные мастерские. Кроме того, разрешена непродовольственная торговля в помещениях до 400 кв м с ограничением числа посетителей.

Власти уточнили, что снятие ограничений происходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в целях предотвращения ситуации роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и другие регионы.