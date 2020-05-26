Почти 86 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Канаде
В Канаде положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за сутки получили 1 012 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
Общее число выявленных случаев заболевания за время пандемии поднялось до 85 711 граждан.
Кроме того, общее число летальных исходов в стране возросло до 6 545 умерших. При этом от заболевания излечились 44 638 пациентов.
Наибольшее число выявленных случаев заражения установлено провинциях Квебек и Онтарио, где положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию получили 47 984 и 25 904 человека соответственно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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