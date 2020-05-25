В Чечне сняли запрет на свадьбы по исламским канонам, введенный из-за COVID-19

Духовенство Чечни сняло запрет на бракосочетания по мусульманским традициям, введенный ранее из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова муфтия республики Салах-Хаджи Межиева.

«Мы снимаем запрет и даем разрешение на проведение обряда бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии», — сказал Межиев.

Он также отметил, что свадьбы с большим количеством гостей лучше проводить после снятия всех ограничений по коронавирусу.

В Чечне, по официальным данным, зафиксировано 1090 случаев заражения коронавирусом, 660 человек вылечились от заболевания, 13 человек погибли.

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