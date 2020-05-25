В центре Бакулева у медиков выявили COVID-19

Коронавирусная инфекция обнаружена у ряда медиков НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президента общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академика РАН Лео Бокерию.

По его словам, один из корпусов медучреждения был отдан для лечения пациентов с COVID-19.

«К сожалению, есть. Там всего работает больше сотни человек», — ответил Бокерия на вопрос, есть ли в Центре Бакулева случаи коронавируса среди медиков.

Он также отметил, что средств индивидуальной защиты хватает и в упомянутом корпусе, и в том, где находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалист подчеркнул необходимость того, чтобы стимулирующие выплаты дошли до медиков, так как они ежедневно рискуют собой.

По состоянию на 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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