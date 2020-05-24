RT: на одном из автомобилей участников перестрелки на юге Москвы работали в такси
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На автомобиле Ford Focus, на котором передвигались участники перестрелки на юге Москвы, работали в такси. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
По данным источника, разрешение на работу в такси у владельца автомобиля действительно до 2024 года.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Ясный» произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись. В перестрелке участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват».
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