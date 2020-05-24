Жителям Калмыкии запретили поездки в Дагестан из-за COVID-19

Власти Черноземельского района Калмыкии ограничили возможность выезда на территорию республики Дагестан из-за выявления завозных случаев новой коронавирусной инфекции в районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение районного оперативного штаба.

Ограничение касается граждан, постоянно или временно зарегистрированных на территории Калмыкии, указано в сообщении. Отмечается, что для контроля выполнения требований оборудован специальный контрольно-пропускной пункт, на котором необходимо предъявить удостоверение личности.

По данным оперштаба, ограничение сохранится до улучшения эпидемиологической обстановки.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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