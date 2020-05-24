В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина, информирует агентство IRNA со ссылкой на медиков.

«Женщина из города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари в возрасте 107 лет, победила коронавирус», — приводятся слова пресс-секретаря университета медицинских наук в городе Арак Ясера Корбани.

Сообщается, что из-за возраста пациентка еще находится в больнице, но состояние женщины уже не вызывает опасений.

В Иране коронавирусом заразились 133 тысячи, выздоровели 104 тысячи, скончались 7,4 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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