В Индии число случаев коронавируса превысило 131 тысячу

В Индии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на рекордные 6 767, достигнув 131 868, пишет минздрав страны.

В стране третий день подряд фиксируется рекорд по суточному приросту: 23 мая заразились 6 645, 22 мая — 6 088 человек.

В Индии с начала эпидемии умерли 3 867 пациентов. В больницах находятся 73 560, вылечились 54 441 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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