Жителям Москвы и Подмосковья пообещали экстремальную жару летом

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС заявил, что московский регион ожидает экстремально жаркая погода летом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным института, в период с июня по июль 2020 года в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +30°C.

Кроме того, в южных регионах России температура воздуха может подняться выше +35°C.

Представители научно-исследовательского института подчеркнули, что погодные изменения могут отразиться на ситуации с лесными пожарами на южной части Дальнего Востока, а также в Сибири.

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