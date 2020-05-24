Следователи проверят причины появления радужных пятен в Москве-реке

Следственный комитет России возбудил проверку в рамках появления радужных пятен на поверхности участка Москвы-реки, расположенном на западе столицы. Об этом сообщается на сайте СК.

Так следователи организовали проведение доследственной проверки.

Ранее радужное пятно было замечено в районе Павшинской Поймы в Красногорске.

В результате проверки, как уточнили в СК, будет принято процессуальное решение.

На данный момент загрязненный участок локализован для препятствования распространения пятна.

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