Следователи проверят причины появления радужных пятен в Москве-реке
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Следственный комитет России возбудил проверку в рамках появления радужных пятен на поверхности участка Москвы-реки, расположенном на западе столицы. Об этом сообщается на сайте СК.
Так следователи организовали проведение доследственной проверки.
Ранее радужное пятно было замечено в районе Павшинской Поймы в Красногорске.
В результате проверки, как уточнили в СК, будет принято процессуальное решение.
На данный момент загрязненный участок локализован для препятствования распространения пятна.
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