Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.20 мск, в Домодедово отменено 16 рейсов.

В Шереметьево также отменено три рейса.

Данные о задержках в Жуковском и Внуково не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.