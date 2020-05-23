Захватчик отделения банка в Москве признал свою вину

Мужчина, захвативший заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве, признал свою вину. Об этом он сказал в ходе допроса, кадры которого выложены на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

«Вину признаю», — сознался задержанный.

Он добавил, что целью захвата заложников было «узнать правду».

Ранее сообщалось, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

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