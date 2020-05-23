При проведении операции в захваченном банке в Москве никто не пострадал

Пострадавших в результате операции в банке на Земляном валу в Москве, где ранее произошел захват заложников, нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Уточняется, что в результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и правоохранителей нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. Злоумышленник был задержан.

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