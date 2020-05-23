В Петербурге сотрудник ФСИН задержан из-за продажи наркотиков заключенным

В Санкт-Петербурге задержан сотрудник исправительной колонии №7 по подозрению в продаже наркотиков местным заключенным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета.

Предполагается, что запрещенные вещества продал 42-летний начальник филиала медицинской части колонии.

По данным следствия, задержанный получил свыше 7 граммов гашиша в метро «Ладожская» от жителя Петербурга, который уже был судим. Эти наркотики предназначались для продажи одному из заключенных.

Отмечается, что гашиш был спрятан в зарядном устройстве для мобильного телефона.

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