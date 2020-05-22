Суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС.

Кроме того, решение апелляционного суда распространяется на отца Арашукова и трех других фигурантов по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.

Постановление о продлении ареста отправлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. До этого обвиняемые будут находиться под стражей. Новое рассмотрение вопроса пройдет в ином составе Мосгорсуда.

Следствие считает, что отец Арашукова — Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

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