Власти Подмосковья уточнили величину штрафа за отсутствие защитной маски

Власти Подмосковья уточнили величину штрафов за несоблюдение «масочного режима» в общественных местах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, жители Московской области, которые не носят защитные маски в общественных местах и транспорте, могут получить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Данная мера была внесена в подмосковный КоАП.

В региональном правительстве напомнили, что ношение масок является обязательным для жителей Подмосковья с 12 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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