Собянин: около 16 тысяч из 24 тысяч коек заняты в коронавирусных больницах Москвы

В московских больницах, предназначенных для лечения коронавирусных больных, занято на сегодняшний день уже около 16 тыс. коек. Об этом в эфире «России 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, 16 тыс. из 24 тыс. коек заняты больными. При этом он отметил, что в московских больницах поступающих тяжелобольных с коронавирусом вдвое меньше выписанных пациентов.

«Больницы начали постепенно разгружаться», — сказал Собянин.

Он уточнил, что ранее загруженность была практически стопроцентная, а в настоящее время 20-30% коечного фонда в коронавирусных больницах свободны.

В Москве выявили более 155 тыс. заболевших, выздоровели за все время свыше 40 тыс. пациентов, а умерли — 1794.

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